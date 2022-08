Sporting recebe 45 milhões de euros do Wolverhampton por Matheus Nunes

Lusa Hoje às 09:23 Facebook

O Sporting vai receber, no mínimo, 45 milhões de euros (ME) pela transferência do futebolista internacional português Matheus Nunes para os ingleses do Wolverhampton.

Em comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting diz também que irá garantir 10% da mais-valia de futura transferência, assim como mais cinco ME, valor este dependente dos objetivos relacionados com a participação do Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Laje, na Liga dos Campeões, assim como com a participação do futebolista em jogos.

O clube de Alvalade também esclarece que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência ascendem a 4.454.667 euros, acrescidos de um valor máximo variável de até 494.963 euros.

Além disso, o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Sporting e pelo Wolverhampton em partes iguais.

Na quarta-feira, o Wolverhampton tinha anunciado o acordo para a contratação de Matheus Nunes por cinco temporadas.

"Os wolves concluiram a contratação do muito reputado internacional português Matheus Nunes, proveniente do Sporting, por uma verba recorde do clube. O dinâmico médio, de 23 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, assinou por cinco épocas, com mais uma de opção, terminando assim a sua passagem de sucesso por Lisboa", referiu então o Wolverhampton.

O médio de 23 anos chega à "Premier League" depois de duas temporadas como titular do Sporting, juntando-se nos "wolves" aos seus compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Chiquinho.

Nascido no Brasil, Nunes chegou a Portugal ainda com idade adolescente e fez a sua formação no Ericeirense, antes de rumar ao Estoril Praia e, depois, ao Sporting.

No emblema de Alvalade, no arranque da nova temporada, frente ao Rio Ave, o médio alcançou a meta dos 100 jogos com a camisola da equipa principal dos 'leões' e marcou um dos golos do triunfo da sua equipa (3-0).

As boas exibições no Sporting chamaram a atenção do selecionador Fernando Santos, com Matheus Nunes a ter para já oito internacionalizações e um golo pela formação das 'quinas'.