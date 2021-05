Sporting recebido na Câmara de Lisboa: "É, com inteira justiça, o campeão"

JN Hoje às 17:08, atualizado às 17:10 Facebook

A equipa principal do Sporting foi, esta quinta-feira à tarde, recebida na Câmara Municipal de Lisboa pelo presidente Fernando Medina para uma cerimónia de celebração da conquista do título nacional.

Na Praça do Município estiveram apenas convidados, ao contrário dos habituais milhares de adeptos que se costumam juntar para celebrar a conquista, pois devido às restrições na sequência da pandemia de covid-19 o espaço esteve vedada ao público.

Os atletas subiram à varanda do edifício da autarquia para exibirem o troféu que lhe fugias há 19 anos.

Fernando Medina, edil lisboeta, congratulou os novos campeões: "Parabéns Sporting. Parabéns jogadores, equipa técnica, staff, direção, adeptos e associados por esta grande vitória. O Sporting é, com inteira justiça, o campeão nacional de futebol. No desporto, como em todas as áreas da vida, o sucesso não é fruto do acaso, este é fruto do trabalho da competência e do método."

"A Câmara de Lisboa, que é a casa de todos os lisboetas, assinala com alegria as vitórias de todos os seus clubes. É isso que estamos aqui hoje a celebrar, nas circustãncia que o atual contexto implica, mas com a dignidade que o feito merece", salientou.