Sporting recompra VMOC antes de ir a votos

Presidente Frederico Varandas garante controlo da SAD um dia antes de disputar a liderança do Sporting com Ricardo Oliveira e Nuno Sousa.

Cerca de três anos e meio depois do início da liderança de Frederico Varandas, os leões voltam este sábado às urnas para escolher o presidente até 2026. Na corrida estão três candidatos: Frederico Varandas (lista A), que procura a reeleição, Ricardo Oliveira (B) e Nuno Sousa (C).

O universo leonino vai a votos um dia depois do Sporting anunciar a recompra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) que pertenciam ao Millennium BCP, avaliados em 83,417 milhões de euros, o que permitirá ao clube passar a deter quase 84% da SAD, resolvendo o que seria um dos principais problemas do próximo mandato. "Hoje [ontem] é um dia histórico para o Sporting, que garantiu a maioria do capital da SAD. Quem quer que seja o vencedor das eleições terá este problema resolvido", congratulou-se Frederico Varandas.