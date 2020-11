Sporting recorda palavras de Maradona

JN Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting despediu-se do antigo astro argentino Diego Maradona, falecido esta quarta-feira, vítima de paragem cardiorrespiratória, recordando uma frase proferida pelo ex-jogador.

"Se morrer, quero voltar a nascer e quero ser futebolista. E quero voltar a ser Diego Armando Maradona. Sou um jogador que deu alegrias às pessoas, e isso chega e sobra - Diego Armando Maradona", diz a nota publicada pelos leões nas redes sociais.

Para além de recordar a frase do craque, o conjunto leonino partilhou uma foto de Maradona equipado com a camisola do clube.