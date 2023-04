Sporting: recuperar a solidez defensiva a pensar na Juventus

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 20:12 Facebook

Amorim quer afastar a instabilidade na defesa que marcou o início da época do Sporting.

Frente ao Casa Pia, o ataque dos leões, liderado por Francisco Trincão, que assinou um hat-trick, esteve de pontaria afinada, mas a defesa permitiu à equipa da casa sonhar com um resultado positivo.

Na antevisão do encontro do passado domingo, que terminou com a vitória sportinguista por 4-3, Ruben Amorim pediu à equipa uma definição mais acertada dos lances no último terço do terreno, mas sem descurar a concentração na defesa. Ora, o ataque ouviu, mas a defesa não cumpriu, e o Sporting teve de sofrer até aos 85 minutos, para marcar o golo da vitória, por intermédio de Trincão.