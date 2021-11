Sporting reforça-se com 11 caras novas

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

A equipa de atletismo do Sporting apresentou-se esta sexta-feira com 11 caras novas, sendo de destacar as contratações de Rui Pinto e Lia Lemos, ambos para os setores de meio-fundo, que colocam o clube como favorito no corta-mato.

Rui Pinto, atual campeão nacional de crosse, chega a Alvalade proveniente do 4 Run, depois de nove anos no Benfica. "É um passo super-importante na carreira, porque o Sporting é uma referência no atletismo nacional. Poder vestir esta camisola é um motivo de enorme orgulho", disse o atleta.

Do Maia AC chega Lia Lemos, uma das melhores fundistas da nova geração e que foi oitava no domingo, no crosse de Soria (Espanha). "Sinto um enorme orgulho por assinar pelo Sporting, vai ser uma nova etapa da minha vida e espero que seja recheada de sucesso. Quero superar-me e superar as expectativas com a minha entrada", disse a atleta, que foi campeã nacional em todos os escalões de formação pelo anterior clube.

Miguel Borges, que nos últimos anos representou os mesmos clubes que Rui Pinto, é outro dos fundistas dos leões nos próximos anos. "É muito importante para mim, nesta fase da minha carreira, surgir a oportunidade de integrar o projeto do Sporting, que tem uma dimensão enorme. É com enorme orgulho que encaro este novo desafio" afirmou.

Para o meio-fundo, o Sporting foi ainda buscar Inês Borba ao Vitória de Setúbal, mantendo na equipa feminina Sara Moreira, Jessica Augusto, Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, as quatro primeiras em 2021. Inês Monteiro regressa ao CA de Seia.

Em masculinos, deixa de contar com Rui Pedro Silva (para o S. Salvador do Campo) e com António Silva (para a Casa do Benfica de Faro), mas renovou com Rui Teixeira e Licínio Pimentel e reforçou-se ainda com João Pereira (ex-V. Setúbal), terceiro do último nacional de crosse.

O Sporting avança com os velocistas Mauro Pereira (ex-Sobral de Ceira) e João Coelho (que era individual), o decatlonista Abdel Larrinaga (ex-Estreito), a eclética Sofia Lavreshina (ex-Juventude Vidigalense), a varista Raquel Marques (ex-Fátima) e ainda os saltadores Diogo Oliveira (ex-Grecas) e Rinelmo Sami (ex-Casa do Benfica de Faro).