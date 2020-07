Sporting reforça-se com central brasileiro Éder Levi

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting reforçou a equipa de voleibol com o central brasileiro Éder Levi, que vai reencontrar o treinador Gersinho, com quem trabalhou na formação da seleção canarinha.

"É uma alegria imensa estar aqui, conheço bem a história do Sporting. Sei da responsabilidade que estou a assumir porque já ouvi falar muito do clube. Estou muito feliz por poder fazer parte desta equipa e ter a oportunidade de continuar a escrever história com a camisola do Sporting", disse, ao site dos "leões".

O jogador chega dos estónios do Parnu Vorkpalliklubique, para os quais se transferiu no início deste ano proveniente dos brasileiros do Sada Cruzeiro. No currículo tem vários troféus nacionais e internacionais, como a Superliga Brasileira, o Campeonato Mundial de clubes e o Campeonato Sul-Americano de clubes.

O atleta revelou-se feliz por reencontrar Gersinho, que o orientou em 2010 e 2021 nos escalões base do Brasil, "um excelente técnico e muito boa pessoa", pelo que assumiu estar "muito entusiasmado por poder voltar a trabalhar" com o seu compatriota.

Levi prometeu "raça e muita vontade de trabalhar" e manifestou o desejo de que os adeptos sejam "o sétimo jogador".