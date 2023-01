Sporting reforça-se e Benfica arruma a casa

Rui Almeida Santos Hoje às 20:59 Facebook

Mateo Tanlongo foi oficializado como reforço do Sporting, no mesmo dia em que Diogo Gonçalves disse adeus ao Benfica, rumando ao Copenhaga. No futebol internacional, Daley Blind assinou pelo Bayern Munique e Jaime Pacheco foi apresentado como novo treinador dos egípcios do Pyramids FC.

Benfica: Diogo Gonçalves deixa em definitivo as águias, tendo assinado pelo Copenhaga até 2027. Esta época, participou em 20 partidas das águias, tendo apontado um golo, precisamente na pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões frente aos dinamarqueses do Midtjylland.

Sporting: Mateo Tanlongo reforça o meio-campo leonino. O jogador argentino, de 19 anos, assinou até 2027 pelo clube de Alvalade. Para trás fica o Rosario Central, clube com o qual terminou contrato.

Marítimo: O clube madeirense oficializou a contratação do avançado Brayan Riascos, que regressa à Liga, emprestado pelos ucranianos do Metalist Kharkiv até ao final da presente temporada. O colombiano já representou Trofense, Famalicão, Oliveirense e Nacional, em Portugal.

Vilafranquense: Depois do médio João Amorim, o sexto classificado da Liga 2 anunciou a chegada de defesa Bruno Silva, de 30 anos, que em Portugal já alinhou por Gil Vicente, Moreirense, Felgueiras e Mafra.

Mafra: O médio Miguel Sousa deixou o Marítimo e assinou por uma época e meia pelo Mafra. Na primeira metade da temporada, o jogador, de 24 anos, participou em quatro partidas pela equipa principal maritimista.

Liga 3: O Fafe confirmou a chegada do guarda-redes Rafa Alves, cedido pelo Vitória de Setúbal até ao final da temporada. Por seu turno, os sadinos recrutaram o defesa central Pedro Machado ao Torreense. Miguel Pereira está de regresso ao São João de Ver, após deixar a UD Oliveirense, e o Felgueiras recrutou Nuninho à União de Leiria. Os leirienses, por seu turno, reforçaram-se com dois nomes bem conhecidos do futebol português, o guarda-redes polaco Kieszek e o internacional angolano Mateus. A Sanjoanense recrutou Maranhão ao Maia Lidador e a Académica contratou Juan Perea, que rescindiu com o Covilhã, e Ibouka, cedido pelo Mafra.

Chelsea: Benoît Badiashile, que representava o Mónaco desde 2016, assinou por sete épocas e meia pelo clube londrino, até 2030. O defesa central de 21 anos, internacional pela seleção francesa, terá custado cerca de 40 milhões de euros aos "blues".

Manchester United: Jack Butland vai jogar nos "red devils" até ao final da temporada, cedido pelo Crystal Palace. Esta foi a solução encontrada pelo United após o regresso de Dubravka ao Newcastle.

Barcelona: Joan Laporta, presidente do clube catalão, tem uma certeza sobre Bernardo Silva. "Não pagaremos 80 milhões de euros" pelo passe do internacional português, atualmente no Manchester City, garantiu o dirigente, citado pela rádio "Cadena Ser". Por outro lado, Sergio Busquets deve rumar à MLS.

Bayern Munique: O internacional neerlandês Daley Blind assinou até ao final da época pelo campeão alemão. "A fome de títulos deste clube foi decisiva na minha decisão. Espero poder usar a minha experiência para ajudar a equipa", disse o lateral esquerdo, de 32 anos, que deixou o Ajax após o Mundial do Catar.

Egito: Jaime Pacheco foi apresentado como novo treinador do Pyramids FC, da Liga egípcia. A estreia do técnico português, de 64 anos, acontece no sábado, frente ao Ghazl Mehalla, em jogo da 12.ª jornada do campeonato local.