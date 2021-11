Sporting refuta "qualquer tipo de violência" no dérbi de futsal com o Benfica

JN/Agências Hoje às 16:22 Facebook

Leões explicam que a quebra de um vidro de proteção junto ao banco do Benfica se deveu aos festejos dos adeptos

A quebra de um vidro de proteção no pavilhão João Rocha, no dérbi de ontem entre Sporting e Benfica, para a liga de futsal, "foi motivada por festejos dos adeptos" leoninos, explica o clube de Alvalade, que refuta "qualquer tipo de violência".

O comunicado surge depois de os encarnados terem acusado os adeptos dos verdes e brancos de partirem o vidro por trás do seu banco de suplentes. "O que se passou no pavilhão João Rocha envergonha o futsal, a federação, os responsáveis pela arbitragem e os adeptos do Sporting. Uma lamentável noite de 'Vale Tudo' que em nada dignifica a modalidade e o espírito desportivo que deve sobrepor-se a qualquer rivalidade", escreveram os encarnados.

De referir que, a pouco mais de um minuto do final da partida, desacatos entre adeptos dos dois clubes obrigaram à interrupção do jogo e à intervenção da polícia. O Sporting venceu o dérbi por 5-2 e é líder isolado do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Fundão.