Sporting: "Regresso de Ronaldo? Nunca se sabe..."

Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, não coloca de lado a hipótese de Cristiano Ronaldo voltar a Alvalade mas acredita que, dificilmente, acontecerá na próxima temporada.

Ainda assim, abriu a porta. "Acho que, agora, não será possível. Mas nunca se sabe. Ele pode decidir para onde quer ir e nunca sabemos o futuro. Não quero falar muito sobre isso, porque é sempre diferente falar sobre o Cristiano. Tem mais um ano de contrato, vamos ver o que decide", afirmou, ao canal "Sky Sports".

Ontem, o diário inglês "Daily Mirror" avançou que o Sporting abordou o Manchester United sobre a possibilidade de contratar CR7, mas esse cenário foi negado por Hugo Viana. "É tempo do Manchester United estabilizar e criar um bom espírito no clube. Ronaldo é um jogador que marca 20 ou 25 golos por época, com certeza", acrescentou o diretor leonino.

Ao que o JN apurou, a hipótese de Ronaldo voltar ao Sporting não está dependente do clube, nem de uma eventual proposta, mas da vontade do jogador. Bastará dizer que deseja regressar e o Sporting recebê-lo-á de braços abertos. No entanto, o salário é um tema delicado pois o avançado aufere cerca de 30 milhões de euros anuais no emblema inglês. Se o futebolista regressar um dia a Alvalade, terá naturalmente de se ajustar à realidade económica portuguesa.

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, pediu ao jogador no passado recente para terminar a carreira nos leões e a resposta não foi negativa. Porém, resta saber quando é que, de facto, isso poderá acontecer. Para já, o capitão da seleção portuguesa quer resolver a sua situação no Man. United - estará na disposição de sair devido ao facto de clube ter falhado o apuramento para a Champions - e pretende encontrar um clube competitivo, com aspirações reais na prova milionária.