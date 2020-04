Sporting regressou aos treinos na Academia de Alcochete

Hoje às 15:26 Facebook

O Sporting regressou, esta segunda-feira, aos treinos na Academia de Alcochete. A equipa leonina teve em conta as indicações das autoridades de Saúde face à pandemia de Covid-19 e, nesse sentido, nenhum jogador esteve a menos de 10 metros de outro.

"Em cada campo, trabalharam apenas dois jogadores - meio campo para cada um -, com o aconselhamento do preparador físico Gonçalo Álvaro e do responsável pela Unidade de Performance Francisco Tavares, e a supervisão do médico Nuno Loureiro", pode ler-se no site do emblema leonino.

De salientar que os jogadores chegaram equipados ao centro de treinos do Sporting e saíram diretamente para casa.

Para melhor medição dos índices físicos nesta fase, o Sporting pediu que não se esqueçam de levar os coletes com GPS integrado, objeto que ajuda a Unidade de Performance a uma melhor otimização dos treinos de cada atleta.

Além dos jogadores da equipa principal, trabalharam na Academia Sporting os jovens Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Tiago Tomás.