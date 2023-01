Sporting rejeita proposta por Porro e Gonçalo Guedes perto do Barcelona

O Sporting terá rejeitado uma proposta do Tottenham por Pedro Porro. Em Espanha, fala-se de um interesse do Barcelona em garantir a contratação de Gonçalo Guedes.

Sporting: Os leões terão rejeitado a proposta inicial do Tottenham por Pedro Porro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês ofereceu uma quantia financeira pelo lateral mais um jogador, modelo de negócio que não agradou ao Sporting. Os leões continuam a insistir no valor da cláusula de rescisão: 45 milhões de euros.

Wolverhampton: ​​​​​​​Gonçalo Guedes poderá estar a caminho do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol AS, o clube catalão estará interessado no avançado português para colmatar a saída de Memphis Depay. As boas relações entre o Wolverhampton, o Barcelona e Jorge Mendes poderão facilitar o negócio.

PUB

Barcelona: ​​​​​​​Memphis Depay está mesmo de saída do Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, o avançado neerlandês vai ser transferido para o Atlético Madrid a troco de três milhões de euros e assinar um contrato válido até 2025. Com pouco espaço no plantel do Barcelona, Depay quis sair do clube e o Atlético Madrid aproveitou a vaga deixada por João Félix para contratar o atacante.

Bayern Munique: Yan Sommer será o reforço para a baliza do Bayern Munique. Depois de Manuel Neuer ter partido uma perna, os bávaros começaram de imediato a procurar um substituto. O escolhido foi o guarda-redes do Monchengladbach, que será transferido para o Bayern Munique a troco de 8 milhões de euros + 1,5 milhões por objetivos e assinar um contrato até 2025.

Liga: O lateral Danilo Veiga abandonou o Gil Vicente para assinar pelos croatas do Rijeka por dois anos e meio, mais um de opção. O Marítimo também comunicou a saída de Joel Tagueu para o Al-Hazm, clube da segunda liga da Arábia Saudita, por empréstimo até ao final da época com opção de compra.