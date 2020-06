Sporting renova com Eduardo Quaresma até 2025

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

O português Eduardo Quaresma, de 18 anos, renovou contrato por mais três épocas com o Sporting, até 2025, informou esta terça-feira a SAD leonina no site oficial.

"O central de 18 anos, que recentemente se estreou na equipa principal às ordens de Rúben Amorim, ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros", adianta o comunicado dos leões.

Eduardo Quaresma, que fez quase toda a formação no Sporting, clube a que chegou em 2011/12 proveniente dos infantis do Fabril Barreiro, iniciou a época nos sub-23 e ainda disputou três jogos nos juniores, mas foi promovido por Rúben Amorim.

O treinador, que assumiu o comando do Sporting em março, deu a titularidade a Eduardo Quaresma nos dois primeiros jogos da equipa no regresso da Liga, com V. Guimarães (2-2) e P. Ferreira (1-0), após a paragem devido à covid-19.

"Esta renovação só demonstra que o clube acredita em mim e que eu acredito no clube. Vamos manter-nos juntos durante mais uns anos", disse Eduardo Quaresma, citado pelo Sporting.