"Um presente de Natal". Sporting renova contrato com Dário Essugo

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Dário Essugo. "É como um presente de Natal", diz o jovem de 17 anos.

A ligação do jogador ao clube de Alvalade estende-se agora até 2025, anunciou o Sporting nas redes sociais.

Em comunicado, o Sporting acrescenta que a cláusula de rescisão do médio se mantém nos 45 milhões de euros.

"Sinto-me muito feliz por renovar contrato, sempre trabalhei para isto. Posso dizer que é como um presente de Natal, estou muito contente", disse Dário Essugo, citado no comunicado. "Vou continuar a trabalhar com os pés bem assentes no chão, pois sei que quero conquistar muitas coisas. É pensar no dia-a-dia porque tudo vai acontecer de forma natural", acrescentou.

Dário Essugo é internacional sub-20 português e está no Sporting desde 2014. A sua estreia pela equipa principal aconteceu sob o comando de Ruben Amorim a 20 de março de 2021, tornando-se o mais jovem de sempre a alcançar este feito, tinha então 16 anos e seis dias.