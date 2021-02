Sporting renova contrato com Salvador

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato com o lateral Salvador Salvador, internacional português de andebol, mas não revelou a duração do novo vínculo.

De acordo com uma nota publicada no site oficial, o jogador, de 19 anos, que ficaria livre no final da temporada e, na comunicação social, estava a ser apontado como possível reforço de Benfica ou F. C. Porto, vai continuar a representar os leões, depois de ter assinado um novo contrato.

"Os sportinguistas têm de estar de consciência tranquila, como eu sempre estive. Saíram inúmeras notícias e foi quase uma novela, mas eu sabia que isto se ia resolver. Posso prometer que vou continuar a dar o meu máximo nos treinos e nos jogos. Vamos continuar a viver muitas alegrias e, como é óbvio, não ia deixar o Sporting sem voltar a ver o pavilhão João Rocha cheio", afirmou Salvador Salvador.

O lateral esquerdo chegou ao Sporting em 2014, com 13 anos, proveniente do Samora Correia, e estreou-se pela equipa principal na temporada 2018/19. Na última temporada, Salvador esteve emprestado ao Boa Hora.