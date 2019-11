Sporting repudia apedrejamento de autocarro da equipa de futsal feminino

Hoje às 18:09 Facebook

O Sporting repudiou, este domingo, o apedrejamento do autocarro da equipa feminina de futsal, ocorrido no sábado na área de serviço de Leiria, por um adepto identificado pelo polícia como apoiante do Benfica.

Em comunicado, o Sporting "repudia mais um episódio de violência gratuita no desporto em Portugal" e defende a necessidade de uma união de todos os intervenientes no fenómeno desportivo para erradicar tais comportamentos.

"É necessário que todas as organizações, de natureza desportiva e pública, se unam e deem o exemplo para eliminar os focos de violência no desporto português", refere o comunicado.

Segundo o Sporting, no sábado, o autocarro da equipa de futsal foi apedrejado, numa estação de serviço em Leiria no sentido sul-norte da A1, quando estava a estacionar para descanso da equipa.

"Um grupo de adeptos do Benfica tentou cercar a viatura, arremessando uma pedra que acabou por danificar o vidro traseiro do autocarro", explica o Sporting, acrescentando que a "imediata manobra de retirada do motorista evitou aquele que poderia ter sido mais um dramático desfecho".

Leia o comunicado na íntegra:

O Sporting Clube de Portugal e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD repudiam mais um episódio de violência gratuita no desporto em Portugal.

Ontem, o autocarro da equipa feminina de futsal do Sporting CP foi apedrejado por um adepto identificado pelas autoridades como sendo apoiante do SL Benfica, numa estação de serviço em Leiria no sentido Sul-Norte da A1.

O episódio aconteceu quando o autocarro estava a estacionar para descanso da equipa. Um grupo de adeptos do SL Benfica tentou cercar a viatura, arremessando uma pedra que acabou por danificar o vidro traseiro do autocarro.

A imediata manobra de retirada do nosso motorista evitou aquele que poderia ter sido mais um dramático desfecho e felizmente nenhum elemento da comitiva do Sporting CP ficou ferido.

É necessário que todas as organizações, de natureza desportiva e pública, se unam e dêem o exemplo para eliminar os focos de violência no desporto português. O confronto permanente, a normalização de comportamentos extremados, a não punição e desculpabilização da ilegalidade, são ingredientes para uma realidade que afastará cada vez mais as pessoas dos estádios e que levará à repetição deste tipo de episódios.

Enquanto Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal assumimos esta missão, e acreditamos que deverá ser também uma obrigação de todos aqueles que querem, de uma vez por todas, erradicar a violência no desporto em Portugal.​