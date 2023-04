Sporting resolve cedo com a Champions à vista

Rui Farinha Hoje às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulinho, Trincão e Edwards marcam na vitória frente ao Santa Clara e cresce o sonho do apuramento. Luís Neto volta a jogar sete meses depois.

Ruben Amorim prometeu luta cerrada por um lugar na Liga dos Campeões e o Sporting passou das palavras aos atos ao vencer, com tranquilidade, o Santa Clara por 3-0, com golos de Paulinho, Trincão e Edwards. A equipa açoriana nunca esteve à altura, mostrou a razão de ser o último classificado, porém os leões tiveram bastante mérito na conquista dos três pontos. Muito pressionantes, chegaram rapidamente a uma vantagem tranquila - aos 22 minutos venciam por 2-0 -, a qual foi gerida com eficácia durante o resto da partida.

Face ao calendário apertado de abril, o treinador dos leões operou mudanças no onze mas a equipa respondeu com competência. A chave do triunfo foi garantida no meio-campo, o Santa Clara acumulou erros de posicionamento e de passe, o Sporting respondeu com golos. Aos 14 minutos, Pedro Gonçalves cobrou um livre, aproveitado de cabeça por Paulinho para Alvalade festejar o primeiro golo. A seguir, explorando mais um erro do adversário, Edwards lançou em profundidade Trincão que, com um remate cruzado , não teve dificuldades em bater Gabriel Batista.