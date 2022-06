Sporting revela acordo para regular apoios a Grupos Organizados de Adeptos

JN Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting celebrou protocolos que estabelecem os termos e condições da concessão de apoios técnicos, financeiros e materiais com os Grupos Organizados de Adeptos (GOA) Juventude Leonina e Brigada Ultras Sporting.

O acordo é referente à temporada 2022/2023 e vincula a permanência dos dois GOA nas Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP) existentes em cada estádio dos clubes nacionais.

"Os GOA obrigam-se a desenvolver a sua atividade e a apoiar as equipas e os atletas do Sporting e da Sporting SAD em conformidade com os estatutos e os regulamentos do Sporting e a demais legislação nacional e internacional sobre a violência associada ao desporto, bem como a regulamentação desportiva aplicável", pode ler-se no comunicado publicado no sítio oficial do clube leonino.

Concretizando, o Sporting sublinha que aos GOA do clube não é permitido o "recurso a práticas violentas, racistas, xenófobas, ofensivas ou que perturbem a ordem pública ou o curso normal, pacífico e seguro da competição e de todo a sua envolvência".

Lembrando que "a vigência do protocolo estará sempre condicionada ao cumprimento por parte dos GOA dos deveres legal e regularmente impostos", o clube refere que haverá Gamebox destinadas às ZCEAP em condições favoráveis para os membros dos dois GOA, e compromete-se a apoiar nas deslocações para os jogos fora da equipa principal de futebol, "bem como na preparação e implementação de coreografias e ainda na disponibilização de um espaço físico para a prossecução da atividade dos GOA".