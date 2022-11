Sporting revela que Nuno Santos sofreu entorse no tornozelo

O Sporting revelou, esta quarta-feira, a lesão de Nuno Santos, contraída no encontro de terça-feira contra o Eintracht Frankfurt, a contar para a Liga dos Campeões.

"Nuno Santos, que saiu lesionado do último jogo, sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito, juntando-se a Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita no boletim clínico", pode ler-se no comunicado do Sporting.

Os titulares da partida diante do Eintracht Frankfurt fizeram, esta quarta-feira, trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos treinaram normalmente no relvado. O Sporting volta a treinar amanhã às 10.30 horas, na Academia Cristiano Ronaldo.