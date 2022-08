Sporting-Rio Ave foi o jogo com mais tempo útil da segunda ronda

A partida entre Sporting e Rio Ave (3-0) foi o jogo da segunda jornada da Liga com mais tempo útil de jogo. Já na Liga 2, foi o Tondela e Benfica B (1-1),o encontro mais produtivo nessa ronda da competição.

Duelo entre leões e vilacondenses registou uma percentagem de 67 por cento, equivalente a 63,12 minutos do total de 93 da partida.

Na segunda divisão do futebol português, foi partida entre beirões e águias, disputada no Estádio Municipal de Aveiro, a vencedora nesse parâmetro pois teve 62,47 minutos úteis, num total de 98, o equivalente a 64 por cento.

A Liga iniciou esta temporada a iniciativa #Naopara, que visa "aumentar a qualidade" do futebol praticado e por isso vai premiar, mensalmente, a equipa com mais tempo útil de jogo. Esta medida surge com o objetivo de promover e sensibilizar para a importância do tempo útil de jogo, o que, segundo a Liga, levará "a maiores e melhores espetáculos".