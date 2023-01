Sporting: Rochinha nas mãos do mercado

Norberto A. Lopes Hoje às 18:30 Facebook

Avançado do Sporting soma apenas 15 jogos na presente temporada. Saída em análise se aparecer uma boa possibilidade para o clube e o jogador.

Contratado ao Vitória de Guimarães por dois milhões de euros, Rochinha tem sentido dificuldades em impor-se na equipa do Sporting e surge no horizonte a possibilidade de ser emprestado, caso apareça uma proposta que satisfaça os interesses do clube e do jogador, de 27 anos.

Rochinha soma 15 jogos com a camisola dos leões, mas só foi titular em três, sinal das dificuldades em garantir um lugar na equipa, depois de se ter destacado nas últimas quatro temporadas ao serviço do V. Guimarães. No último jogo da Liga, no qual o Sporting recebeu o Paços de Ferreira (3-0), ficou no banco de suplentes e nem sequer foi utilizado. Nos dois últimos encontros da Taça da Liga, diante do Marítimo e do Rio Ave, ficou de fora do onze e apenas somou 34 minutos no acumulado desses jogos.