Sporting sagra-se pentacampeão nacional de ténis de mesa

JN/Agências Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting sagrou-se, este domingo, campeão nacional de ténis de mesa masculino pela quinta vez seguida, ao vencer por 3-0 o Toledos, na segunda mão da final do campeonato, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Depois de, na véspera, terem batido os açorianos por 3-1, na primeira mão, os leões voltaram a superiorizar-se ao adversário e consumaram a revalidação do título nacional, o 37.º do historial do clube de Alvalade.

O Sporting arrecadou o terceiro troféu nacional da temporada, uma vez que já tinha conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça.

Diogo Carvalho deu o primeiro ponto da final ao Sporting, ao bater Énio Mendes por 3-1, com os parciais de 11-3, 11-3, 5-11 e 11-5.

No segundo jogo, o nigeriano Aruna Quadri deu a volta a um primeiro parcial negativo (5-11) e acabou por bater Diogo Silva por 3-1, antes de Bode Abiodun superar Boboye Oyenyan por 3-0 e confirmar o penta do emblema de Alvalade.

O modelo da final deste ano não incluiu jogos de pares, devido à pandemia de covid-19.