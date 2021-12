Sporting e Fonte Bastardo seguem para os "oitavos" da Taça Challenge

JN/Agências Hoje às 20:05, atualizado às 20:41 Facebook

O Sporting e o Fonte Bastardo garantiram esta quarta-feira um lugar nos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, ao vencerem os sérvios do OK Nis (3-1) e os kosovares do KV Peja do Kosovo (3-0).

Os leões, que repetiram o triunfo da primeira mão, vai defrontar agora os franceses do Narbonne, enquanto os açorianos, qure também saíram vencedores dos dois encontros, medem forças com os gregos do PAOK.

Na Sérvia, o conjunto leonino entrou forte e determinado e confirmou o apuramento com o triunfo nos dois primeiros parciais, por 25-15, em cerca de 22 minutos, e 25-19, em 27, que garantia o ponto necessário e eliminava o OK Nis. A partir daí, o Sporting relaxou e perdeu o terceiro set, por 25-16, em cerca de 20 minutos, mas recuperou a concentração no quarto parcial, com um 25-22, em cerca de 26 minutos.

O cubano José Masso, com 24 pontos, foi o jogador em destaque nos verde e brancos no capítulo da concretização, seguido de perto pelo sérvio Veljko Masulovic, com 21, em evidência no OK Nis.

O Sporting vai defrontar nos oitavos de final da Challenge a formação gaulesa do Narbonne, orientada pelo treinador argentino naturalizado espanhol Guillermo Falasca, que, enquanto jogador, sagrou-se campeão europeu em 2009.

Nos Açores, a equipa da casa confirmou a superioridade, na Praia da Vitória, com três parciais ganhos com larga vantagem. No primeiro set, o KV Peja, campeão em título do Kosovo, ainda tentou procurar um equilíbrio no marcador (8-7), mas a Fonte do Bastardo foi acentuando a diferença e venceu por 25-14.

Foi também esse o resultado do segundo parcial, ainda que a equipa do Kosovo tenha dado um pouco mais de luta e a formação da casa tenha entregado alguns pontos, fruto de erros cometidos.

A partida terminou praticamente como começou, com a Fonte do Bastardo a vencer o terceiro set por 25-13.

O ataque forte de Antony Gonçalves não deu hipóteses aos kosovares, que começaram a perder por 3-0 e não conseguiram equilibrar o jogo, marcando apenas 13 pontos.

Com estas duas vitórias, a equipa açoriana passa à próxima fase da Taça Challenge, tendo agora pela frente o PAOK, da Grécia.