Sporting sem baixas para o Belenenses SAD

Depois de um dia de folga após a conquista da Taça da Liga frente ao Benfica, Ruben Amorim contou com todo o plantel do Sporting no treino desta terça-feira.

O encontro com os azuis, no Estádio do Jamor, está marcado para as 20.45 horas (SportTV1) e é referente à 20.ª jornada da Liga.

O Sporting é neste momento segundo classificado, com 47 pontos, menos nove do que o líder, F. C. Porto, que tem um jogo a mais. O Belenenses SAD ocupa o último lugar, com 12 pontos.

O conjunto de Alvalade volta a treinar na manhã de quarta-feira. Às 12.30 horas, o treinador Ruben Amorim fará a antevisão do encontro.