Sporting sem margem de manobra no sprint a dois

Leões visitam o Tondela e estão obrigados a vencer para pressionar o F. C. Porto, que joga, domingo, em Guimarães. Pontuação dá conforto aos dragões.

A seis jornadas do final do campeonato e com o F. C. Porto a liderar com seis pontos de vantagem sobre o Sporting, a questão da luta pelo título tende claramente para os portistas, que têm margem de manobra, ao contrário da equipa leonina, obrigada a não escorregar mais, sob pena de hipotecar o objetivo de revalidar o cetro.

Focado na perseguição ao F. C. Porto, o Sporting não pode ceder terreno este sábado em Tondela. Se vencer na Beira Alta, fica, à condição, a três pontos dos dragões, que domingo visitam o Vitória de Guimarães.