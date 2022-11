Sporting sem pressa para renovar com Ruben Amorim

SAD e técnico alinhados para fechar novo vínculo. Preparação do mercado em curso.

Na recente entrevista à RTP, Frederico Varandas confirmou a intenção da atual Direção de renovar o vínculo com o treinador Ruben Amorim para lá do atual, que finda em 2024. A ideia, como o próprio líder da SAD do Sporting revelou, já está em cima da mesa, mas numa fase embrionária, sendo verdade que as conversas já decorrem há algumas semanas.

Ainda assim, e segundo apurou o JN, o acordo para uma renovação não será apressado, até porque o atual vínculo ainda é longo e porque Ruben Amorim, bem como a restante administração e Direção desportiva leonina, estão também a projetar investimentos no mercado de janeiro. E, simultaneamente, a procurar regressar da paragem do Mundial com a cabeça fresca, já que o Sporting está no quarto posto do campeonato, a 12 pontos do líder Benfica, já caiu da Taça de Portugal, com derrota frente ao Varzim, e foi também empurrado para a Liga Europa depois de ter ficado no terceiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões.