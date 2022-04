Sporting: Slimani arrisca ficar sem jogar até ao fim da Liga

Argelino refuta acusações de não se aplicar nos treinos, uma conduta reincidente, antes da visita ao F. C. Porto.

O avançado Slimani corre o sério risco de não voltar a ser utilizado nesta temporada, depois de ter protagonizado mais um alegado episódio de indisciplina no seio do grupo dos leões, antes do jogo com o F. C. Porto, para a Taça de Portugal, no Dragão. Tal como tinha sucedido antes do duelo com o Tondela, não treinou no máximo da suas capacidades - dados que foram registados pelo GPS -, o que provocou a fúria em Ruben Amorim. "Não acredito que o Sporting ganhe sem todos remarem para o mesmo lado. Prefiro perder o meu emprego a arriscar, em situações como esta do Slimani", afirmou, após o duelo com os portistas.

Palavras muito pesadas, que foram contrariadas ontem por Slimani, num texto curto que o argelino publicou nas redes sociais: "Sem beber e sem comer, mas sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém pode tirar-me isso". O avançado referia-se ao facto de estar a cumprir o Ramadão, que o obriga a jejum entre o nascer e o pôr do sol. No entanto, negou a acusação de que não se dedica a 100 % nos treinos.