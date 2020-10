Sporting sofre goleada e falha acesso à fase de grupos da Liga Europa

JN Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting recebeu, esta quinta-feira, o Lask Linz, e acabou goleado (1-4), num jogo em que a equipa austríaca esteve claramente superior em todos os capítulos. Desta forma, os leões falham o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Depois de uma entrada com o pé direito nas competições oficiais, após as vitórias frente ao Aberdeen (1-0) e Paços de Ferreira (2-0), o Sporting borrou a pintura, esta quinta-feira, na receção ao Lask Linz.

A equipa comandada por Rúben Amorim foi para o intervalo empatada (1-1), mas uma entrada desastrosa na segunda metade, com o Lask Linz a marcar aos 58 minutos e Coates a ser expulso aos 63, foi o suficiente para os leões perderem o rumo e revelarem um enorme descontrolo emocional. Os austríacos souberam beneficiar destes factores, e com mais dois golos, aos 65 e 69 minutos, carimbaram a presença na fase de grupos da Liga Europa.

O Lask Linz chegou a este encontro mais rodado, tendo somado três partidas, duas vitórias e um empate para o campeonato, e isso foi claramente visível ao longo dos 90 minutos.