Sporting solidário com Marega

O Sporting emitiu um comunicado, este domingo, em solidariedade com Marega, avançado do F. C. Porto que abandonou o relvado depois de ser alvo de comentários racistas.

"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio manifestar a sua solidariedade com o jogador Marega do FC Porto e repudiar qualquer acto de racismo e preconceito social.

Os valores que o Sporting Clube de Portugal defende não se reveem neste tipo de comportamento e consideramos, mais uma vez, que as autoridades devem agir em nome de todos aqueles que pretendem elevar o desporto e a sociedade portuguesa.

Os acontecimentos desta tarde em Guimarães merecem toda a nossa atenção e preocupação e apenas em conjunto conseguiremos erradicar estas atitudes dos estádios em Portugal", pode ler-se no site oficial.

Marega abandonou, este domingo, o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que o F. C. Porto venceu (2-1), depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas.

Os companheiros de equipa, bem como Sérgio Conceição, tentaram impedir o camisola 11 de sair mas Marega acabou mesmo por seguir para os balneários - foi rendido por Manafá - e condenou a atitude dos apoiantes vimaranenses.