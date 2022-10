Sporting soma primeiro triunfo na Taça Europa com triplo nos segundos finais

JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

Um triplo de Marcus LoVett, nos segundos finais, permitiu, esta quarta-feira, ao Sporting somar a primeira vitória no Grupo G da Taça Europa, em casa do Egis Körmend, por 99-98.

Num encontro entre as duas equipas derrotadas na primeira jornada, os leões acabaram por levar a melhor e continuar na luta pelo apuramento, numa prova em que chegaram aos quartos de final na última temporada.

O jogo começou equilibrado, mas o conjunto húngaro conseguiu afastar-se na segunda metade do primeiro período, com um parcial de 11-2, que o deixou com 10 pontos de vantagem (24-14).

Contudo, os leões responderam na mesma moeda e passaram para a frente do marcador aos 27-26, após um parcial de 13-2, chegando ao final do primeiro período em vantagem (31-28).

No segundo parcial, o Sporting conseguiu uma vantagem máxima de sete pontos (47-40), mas viu o Egis Körmend passar para a frente aos 51-49, com o intervalo a chegar com os húngaros em vantagem aos 59-53.

No recomeço, o Sporting esteve a perder até aos 62-62, depois de o Egis Körmend ter chegado a ter seis pontos de vantagem, passando à frente aos 65-62, com a maior diferença nesta fase a ser de quatro pontos para os 'leões', que, mesmo assim, terminaram o parcial em desvantagem (77-75).

No derradeiro período, os verdes e brancos passaram para a frente aos 88-87, quando faltavam jogar seis minutos, mantendo essa liderança até 1.25 do final, quando os húngaros passaram para a frente (94-93).

Seguiram-se alguns instantes de seca para o Sporting, que falhou cinco lançamentos consecutivos, mas um triplo de Marcus LoVett a 12 segundos do fim manteve o clube português na luta pelo resultado (97-96).

Depois de Marjan Cakarun ter falhado um dos dois lançamentos livres de que dispôs a seis segundos do final, o Sporting acabou por garantir o triunfo com novo tiro de LoVett.

Diogo Ventura foi uma das figuras do encontro, com 12 pontos, nove assistências, duas das quais para os dois triplos finais de LoVett, e cinco roubos de bola.

LoVett foi o melhor marcador dos leões, com 21 pontos, mais três do que Travante Williams, enquanto Mike Moore marcou 21 para o Egis Körmend.

Com este triunfo, o Sporting passou a ter três pontos, os mesmos dos Amwil Wloclawek, que hoje perdeu com os finlandeses Karhu Basket (89-88), que lideram, com quatro. O Egis Körmend tem dois.