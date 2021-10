Sporting soma segundo triunfo na Liga Europeia

JN Hoje às 20:16 Facebook

O Sporting conquistou esta terça-feira a segunda vitória na fase de grupos da Liga Europeia de andebol ao ir ganhar ao recinto dos húngaros do Grundfos Tatabanya, por 37-27, em jogo da segunda jornada do Grupo D.

Os leões, que ao intervalo já venciam por 18-13, lideram o agrupamento, com quatro pontos, depois de também terem ganho o jogo inaugural, no pavilhão João Rocha, frente aos suíços do ​​​​​​​Kadetten Schaffhausen.

Destaque para a exibição do georgiano Erekle Arsenashvili, autor de nove golos pelos verde e brancos.