Sporting soma terceira vitória na qualificação para a "Champions" de futsal

Hoje às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão europeu Sporting venceu este sábado por 3-0 os eslovenos do Dobovec, e fechou invicto a fase regular da Liga dos Campeões de futsal, assegurando o primeiro lugar do Grupo 1 de qualificação para a Ronda de Elite.

Sem Cardinal, a cumprir castigo, o Sporting entrou autoritário em casa do Dobovec, com um remate ao poste da baliza eslovena do ala Diego Cavinato, que deixou bem claras as intenções dos campeões europeus.

Após um período em que o perigo rondou por várias vezes a baliza defendida pelo leão Guitta, em que só por culpa própria do campeão esloveno o marcador não funcionou, o Sporting chegou à vantagem com um golo de João Matos, aos 11 minutos.

Numa jogada tirada a papel químico, descida pela esquerda de Léo, com cruzamento para o centro, Alex elevou a vantagem, aos 15 minutos, estabelecendo o resultado ao intervalo. Na segunda parte, aos 24 minutos, Cavinato fixou o resultado final.

Depois de ter assegurado a passagem à Ronda de Elite na quinta-feira, os lisboetas necessitavam apenas de um empate para conquistar o grupo, que terminaram com nove pontos, mais três do que o Dobovec. Os bósnios do Mostar também avançaram para a próxima fase, com um ponto nos três jogos, tantos como os sérvios do Ekonomac, que têm pior diferença de golos.

Na sexta-feira, o Sporting anunciou que vai apresentar a candidatura a organizar um dos quatro grupos da Ronda de Elite, de apuramento para a "final four".

Ao contrário dos anos anteriores, em que a UEFA elegia diretamente os organizadores da Ronda de Elite, esta época as melhores candidaturas serão selecionadas pelo organismo e depois serão sorteados os anfitriões dos quatro grupos.