Sporting atira-se a Pepe e exige demissões

Os leões criticam os castigos aplicados na sequência dos incidentes do clássico com o F. C. Porto, disputado a 11 de fevereiro, e atiram-se a Pepe.

As decisões do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol referentes ao clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, disputada a 11 de fevereiro, também não agradaram aos leões, que voltam a falar em demissão das pessoas que fazem parte desse órgão de soberania.

Em comunicado, publicado esta terça-feira, o clube de Alvalade insurge-se, principalmente, contra o castigo aplicado a Pepe, que, recorde-se, também já mostrou revolta pela decisão de ser suspenso por 23 dias. Enquanto o central do F. C. Porto diz não ter feito nada, os sportinguistas criticam a leveza da punição.

"Pepe, que durante o jogo procurou ocultar o arremesso de um projéctil para o terreno de jogo, que após o final do jogo pontapeou e empurrou Hugo Viana perante o árbitro, o que este fez constar em relatório, que causou a Hugo Viana um traumatismo que o Prof. Doutor José Carlos Noronha confirmou ser compatível com um pisão dado por jogador calçado com chuteiras de pitons de alumínio, que negou tê-lo feito, que tem no seu histórico disciplinar, entre outros destaques na Liga Espanhola, uma suspensão de 10 jogos por agressão a um jogador adversário, sendo à época um dos 10 maiores castigos aplicados pela Federação espanhola, foi punido com 23 dias de suspensão", lê-se na nota.

O Sporting lamenta ainda o facto de não ser "conhecida qualquer decisão relativamente aos comportamentos adoptados pelos elementos da organização de jogo do F. C. Porto que protagonizaram as agressões e arremessos de objectos após o final do jogo, os quais continuam e continuarão a estar presentes nos jogos disputados naquele estádio".



A terminar, os leões recordam o comunicado de 1 de fevereiro de 2021.



"A evidência da situação torna também evidente que este Conselho de Disciplina não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional. Resta, portanto e apenas, o caminho da demissão".