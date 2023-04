Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 13:45 Facebook

Ruben Amorim deixou claro, em conferência de imprensa, este sábado, que o Sporting tem de melhorar "nos momentos de decisão" para não voltar a perder pontos, depois de um "resultado negativo, que custou muito à equipa", no encontro em Barcelos, na quarta-feira, que terminou empatado a zero.

Na conferência de imprensa realizada, este sábado, de antevisão ao jogo frente ao Casa Pia, o técnico leonino confirmou que não conta com Paulinho para este jogo, a recuperar de uma lesão num pé, mas não se mostrou preocupado com a ausência do avançado português.

"Não temos o Paulinho, mas temos o Youssef, e temos outros jogadores que podem jogar a avançado", disse o técnico, que admite ainda que "Youssef (Chermiti) precisa de jogar para crescer". Sobre a vaga deixada por Paulinho na frente do ataque, Amorim não revelou o plano e afirmou que "o ataque móvel é uma possibilidade, mas o Youssef voltar a jogar também é uma possibilidade".

Uma certeza deixada pelo treinador do Sporting é a de que Héctor Bellerín vai voltar à lista de convocados. Amorim elogiou o trabalho da equipa médica do clube, uma vez que Bellerín terá voltado de lesão "mais confiante e mais robusto do que quando veio do Barcelona".

Sobre o jogo de sexta-feira entre Benfica e F. C. Porto, que terminou com a vitória do dragões por 2-1, Ruben Amorim disse que "não viu o Clássico e nem quer saber do Clássico", porque o Sporting "não está nessa luta". O treinador confessou estar "farto de fazer contas", e aponta o foco para "vencer o Casa Pia, e vencer os jogos a seguir".

O Sporting joga no domingo frente ao Casa Pia, no Estádio Pina Manique, às 18 horas, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato, e espera conquistar pontos para se manter na luta pelos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões, objetivo assumido pela equipa para o que resta da época.