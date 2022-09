Sporting tem defesa permeável e bate recorde negativo

Equipa de Ruben Amorim já tem dez golos sofridos. Saída de Matheus Nunes faz-se sentir.

Os leões somaram no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, a terceira derrota no campeonato, em apenas sete jornadas, o que já não sucedia há 16 anos. Em 2005/06, no mesmo período, o Sporting tinha o mesmo número de desaires e apresentava também problemas na defesa. No entanto, é preciso recuar até 2003/04 para encontrar 10 golos sofridos após sete jogos, outro recorde negativo igualado pela equipa de Ruben Amorim.

Ao JN, o treinador Carlos Azenha afirmou, porém, que o problema principal dos leões não é a defesa. "Mais do que os sofridos são os que não marca. Essa é a dificuldade da equipa, aliada à ausência de Matheus Nunes. Compreendeu-se a angústia do treinador Ruben Amorim quando foi anunciada a transferência, porque era um jogador crucial. É onde está a brecha na equipa", salientou.