Tiago Tomás testou positivo ao novo coronavírus e falha os jogos com o Gil Vicente e Casa Pia.

O avançado Tiago Tomás e o mais recente caso positivo à covid-19 no plantel do Sporting. O jogador leonino está assintomático e em isolamento e só deve voltar à competição no jogo com o Portimonense.

Antes o plantel leonino registou Coates, Paulinho e Esgaio como estando positivos à covid-19. Paulinho, contudo, já deve regressar este fim de semana com o Gil Vicente.