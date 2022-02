Sporting tenta manter-se na perseguição ao F. C. Porto na Liga

JN/Agências Hoje às 10:23 Facebook

O Sporting procura, nesta quarta-feira, manter os seis pontos de diferença para o líder F. C. Porto na deslocação ao campo do Belenenses SAD, último classificado, no encontro que fecha a 20.ª jornada da Liga de futebol.

No Estádio Nacional, em Oeiras, os campeões nacionais estão obrigados a regressar aos triunfos no campeonato para não deixar fugir ainda mais o F. C. Porto, que no domingo recebeu e bateu o Marítimo (2-1), colocando-se provisoriamente com nove pontos de vantagem sobre os leões -- soma 56.

O Sporting, que não vai contar com o capitão Coates, ao serviço da seleção do Uruguai, foi derrotado na última ronda em casa pelo Sporting de Braga (2-1), mas, entretanto, festejou a conquista da Taça da Liga pela segunda temporada seguida.

O encontro está agendado para as 20.15 horas desta quarta-feira.

Antes, às 19 horas, o Benfica recebe o surpreendente Gil Vicente, numa partida em que os encarnados vão tentar aproximar-se do Sporting e do segundo lugar, poucos dias depois de terem perdido a final da Taça da Liga para o rival lisboeta.

Em caso de vitória, durante uns minutos, o Benfica iguala à condição o Sporting e vai 'torcer' por um 'tropeção' da equipa de Ruben Amorim no Jamor.

Já o Gil Vicente aparece num surpreendente quinto lugar, com cinco vitórias nos últimos sete jogos na Liga, e pode reforçar esse posto caso consiga bater os encarnados na Luz. Esta temporada, os gilistas apenas por uma vez perderam fora de Barcelos.

Programa e resultados da 20.ª jornada da Liga de futebol:

- Domingo, 30 jan:

Portimonense -- Tondela, 1-2

Vizela -- Vitória Guimarães, 3-2

Sporting de Braga-- Moreirense, 2-0

FC Porto -- Marítimo, 2-1

- Segunda-feira, 31 jan:

Estoril Praia -- Paços de Ferreira, 0-0

Famalicão -- Arouca, 0-0

- Terça-feira, 01 fev:

Santa Clara -- Boavista, 2-1

- Quarta-feira, 02 fev:

Benfica -- Gil Vicente, 19:00

Belenenses SAD -- Sporting, 20:15