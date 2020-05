Sporting treina com grupo dividido em dois relvados

JN/Agências Hoje às 17:59 Facebook

O Sporting voltou esta segunda-feira a treinar na Academia de Alcochete, numa sessão em que o plantel foi dividido em vários grupos nos dois relvados destinados à ala profissional, já depois de ser testado.

Na sessão, o treinador Rúben Amorim não contou ainda com o avançado Luiz Phellyppe, a recuperar de lesão, e chamou Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio, da equipa de sub-23.

O Sporting informou que a equipa manteve as distâncias de segurança e que, a anteceder a sessão, todos os jogadores, equipa técnica e staff "foram sujeitos a testes de despistagem", estando todos em condições de frequentar o espaço.

"Estes procedimentos de segurança e de trabalho vão continuar por tempo indeterminado", adiantou o clube, em relação ao controlo necessário face à pandemia do novo coronavírus, que obrigou à suspensão do campeonato.

O treino teve exercício isolado, mas também contactos com bola, numa sessão ilustrada na página do clube com Battaglia, Wendel, Luís Neto, Francisco Geraldes, Luís Maximiano, o treinador, Rúben Amorim, ou o presidente, Frederico Varandas, presente na sessão.

Os leões voltam a treinar na terça-feira às 10 horas.

A 20 de abril, a equipa já tinha estado em Alcochete, então de forma ainda mais isolada e em trabalho individual, com dois jogadores em cada um dos relvados do complexo desportivo.

Na Liga, o Sporting segue em quarto lugar, a dez jornadas do final, com 42 pontos, a 18 do líder F. C. Porto (60 pontos), e ainda atrás de Benfica (59) e Sporting de Braga (46,) antigo clube de Rúben Amorim.