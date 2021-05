Sporting unido à volta de Frederico Varandas

Rui Farinha Hoje às 13:05 Facebook

Título leonino conferiu credibilidade ao presidente e silenciou a oposição. Contratação de Ruben Amorim foi decisiva para o êxito da equipa.

O presidente do Sporting Frederico Varandas foi uma das principais figuras na conquista do título nacional. Contra muitas e duras críticas, insistiu, em março de 2020, na contratação de Ruben Amorim, passo que se revelou crucial, 14 meses depois, para unir o clube. Hoje, a liderança está mais solidificada e o silêncio é a nota dominante entre os principais rostos da oposição.

Apesar do feito, Varandas preferiu não se colocar em bicos de pés durante os festejos e abandonou o palco da festa quando os jogadores ergueram o troféu de campeão, no final do jogo com o Boavista. Seria o palco perfeito para devolver algumas das críticas com que foi brindado durante a presidência, muitas motivadas pelos opositores, outras vindas das claques, quando lhes cortou os privilégios por entender que estavam a ultrapassar os limites razoáveis.