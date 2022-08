Sporting vai avançar com participação disciplinar contra Pepe

JN Ontem às 22:05 Facebook

Em causa insultos do jogador do F.C. Porto a Matheus Reis no clássico do passado sábado

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, revelou que o Sporting vai avançar com uma participação disciplinar contra Pepe, central do F.C. Porto, elogiando, ainda assim, o trabalho de Nuno Almeida no clássico.

"Nuno Almeida fez bom trabalho, foi boa arbitragem. Não tem qualquer influência no resultado. Um dos lances que não terá visto foi o insulto do Pepe ao Matheus Reis. O Sporting vai fazer participação do Pepe desse lance e esperamos, da mesma forma que Nuno Santos foi castigado, exatamente pelas mesmas palavras, que quem anda no futebol, Conselho de Discplina, aja da mesma maneira", disse, no programa Raio-X, da SportingTV.

O lance em discussão aconteceu quando o jogador dos azuis e brancos encarou o defesa dos leões.