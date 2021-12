Sporting vai fazer participação disciplinar do Benfica por causa dos bilhetes para jogos na Luz

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

O Sporting informou esta quinta-feira que vai "participar disciplinarmente" do Benfica, por considerar que o rival tem impedido e dificultado a presença de adeptos leoninos nos jogos de várias modalidades disputados no recinto das águias.

"O Sporting Clube de Portugal informa que vai participar disciplinarmente do Sport Lisboa e Benfica por unilateralmente ter adotado mecanismos sem cobertura legal e regulamentar que impedem ou dificultam a presença dos nossos adeptos no apoio às suas equipas", afirma o emblema de Alvalade, em comunicado divulgado no site oficial.

De acordo com o Sporting, o Benfica voltou a "condicionar a emissão de bilhetes para os adeptos visitantes à cedência dos respetivos dados pessoais", pelo que "não foi possível disponibilizar" ingressos para o dérbi desta quinta-feira, em hóquei em patins, relativo à 12.ª jornada do campeonato nacional, no recinto das águias.

Os verde e brancos referem que estes impedimentos já se verificaram nos dérbis de andebol e voleibol, sendo que o mesmo foi evitado no duelo de futebol da passada sexta-feira, para a Liga Portugal, porque o Benfica "acedeu, embora tardiamente, a utilizar a plataforma disponibilizada pela Liga para o efeito, o que só foi possível implementar com empenho de recursos humanos e materiais do Sporting".

"Continuaremos, apesar de manter a convicção de que as exigências formuladas pelo Benfica carecem de fundamento, a diligenciar no sentido de ser encontrada uma solução que permita que os adeptos possam, no futuro, acompanhar as nossas equipas, mas sem desnecessários sacrifícios dos direitos que legalmente lhes assistem", conclui o comunicado.

Na semana passada, o Sporting acusou o Benfica de atrasar deliberadamente a disponibilização dos bilhetes para os adeptos 'leoninos' para o jogo de futebol que se realizou na sexta-feira, algo que o Benfica refutou.

Na altura, os 'encarnados' explicaram que a demora na emissão dos bilhetes se deveu "exclusivamente a procedimentos técnicos relacionados com o sistema e plataforma de ticketing" utilizados pelo emblema de Alvalade.