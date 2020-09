Sporting vai fechar-se numa bolha sanitária e Gil sem novos casos

Nuno Barbosa Hoje às 12:54 Facebook

Para garantir que se preparam para os próximos desafios sem surpresas, como a que aconteceu no passado fim de semana, altura em que foram detetados oito casos positivos à covid-19 no grupo de trabalho, o Sporting decidiu que vai fechar-se numa bolha sanitária nos próximos tempos.

Ainda de acordo com o que apurou o JN na manhã desta quarta-feira, os leões ainda não definiram se essa espécie de estágio será realizado na Academia de Alcochete ou numa unidade hoteleira no Algarve. A verdade é que, por agora, o Sporting ainda aguarda pelos resultados dos testes à covid-19 realizados esta terça-feira.

A equipa de Rúben Amorim tem encontro marcado para sábado, em Alvalade, com o Gil Vicente, a contar para a jornada inaugural da Liga. No entanto, a realização desse jogo permanece em dúvida, uma vez que os gilistas contam com 15 casos positivos no grupo de trabalho e estavam impedidos de treinar desde sexta-feira.

O Gil Vicente, de resto, já recebeu os resultados dos exames feitos ontem e não tem novos casos positivos. Por isso, retomou os trabalhos esta quarta-feira, com a presença de 15 futebolistas. De fora, isolados em quarentena, ficaram os 10 jogadores mais os cinco membros do staff infetados.

Depois do jogo com os gilistas, o Sporting entra em ação na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Viking (Noruega) ou ao Aberdeen (Escócia), novamente em Alvalade.