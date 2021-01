Sporting vai pedir despenalização de Palhinha: "Fábio Veríssimo errou"

JN Hoje às 00:09, atualizado às 00:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Três minutos após ter sido lançado no Bessa, por Rúben Amorim, o médio Palhinha viu um cartão amarelo e, como completou uma série de cinco no campeonato, falhará o dérbi com o Benfica, em Alvalade, na próxima segunda-feira. No entanto, o Sporting vai solicitar a despenalização do jogador.

Essa garantia foi dada na noite desta terça-feira por Miguel Braga. O responsável pela comunicação do Sporting recorreu à rede social Twitter, pouco depois da vitória frente ao Boavista, para informar isso mesmo.

"Fábio Veríssimo errou ao mostrar cartão amarelo a João Palhinha aos 79 minutos. O Sporting CP irá pedir a despenalização do jogador", escreveu Miguel Braga, em jeito de legenda do vídeo do lance.

Recorde-se que por ter visto esse amarelo, que o tira do jogo com o Benfica caso a solicitação do Sporting não seja tida em conta, Palhinha deixou o relvado do Bessa em lágrimas. As imagens da SportTv também mostraram o diretor desportivos leonino, Hugo Viana, a falar com o árbitro Fábio Veríssimo no túnel de acesso aos balneários.