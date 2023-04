Sporting vence após três reações do Casa Pia

O Casa Pia respondeu por três vezes a golos do Sporting, mas acabou derrotado por 3-4, em jogo da 27.ª jornada da Liga de futebol, disputado neste domingo no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Sporting venceu, neste domingo, por 4-3, no Estádio Nacional, em Oeiras, frente ao Casa Pia, em jogo da 27.ª jornada da liga de futebol. Com este resultado, os leões consolidam o quarto lugar no campeonato e voltam a ter cinco pontos de atraso em relação ao Braga, que ocupa a terceira posição. Já os casapianos continuam em oitavo lugar, com 38 pontos.

O Sporting desfez o nulo logo aos 20 segundos. Pedro Gonçalves encontrou Francisco Trincão na área do Casa Pia e este finalizou.

Rafael Martins fez o 1-1 aos sete minutos, com um bom remate à meia volta.

Aos 39 minutos, Ricardo Esgaio encontrou Trincão na área e este, com o pé esquerdo, bisou na partida.

Contudo, antes do intervalo, Diogo Pinto rematou, Antonio Adán defendeu, mas Yuki Soma fez o 2-2.

O Sporting voltou mais uma vez para a frente do marcador pouco depois do recomeço (48 minutos), com Morita a encontrar Pedro Gonçalves no meio da defesa dos gansos e este, num golpe de classe, a fazer o 2-3.

No entanto, aos 62 minutos, os gansos voltaram a empatar! O 3-3 surgiu num cruzamento de Leonardo Lelo, Felippe Cardoso trabalhou bem na área do Sporting e bateu Adán com um remate rasteiro.

Logo a seguir, os casapianos ficaram reduzidos a dez jogadores, por expulsão (duplo amarelo) do autor do terceiro golo.

O Sporting insistiu e acabou por chegar ao definitivo 3-4, aos 86 minutos, novamente por Trincão, que finalizou de primeira, após boa jogada de Pedro Gonçalves, assinando, assim, o terceiro jogo do encontro.

Veja os golos do jogo: