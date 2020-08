Sporting vence Belenenses SAD no Algarve

JN Ontem às 22:28 Facebook

O Sporting ganhou esta noite de domingo ao Belenenses SAD, por 3-1, numa partida particular de preparação para a época 2020-21, que decorreu no Estádio Algarve, em Loulé.

No "onze" titular, o treinador leonino Rúben Amorim contou com dois reforços - o guarda-redes espanhol António Adán (ex. Atlético de Madrid) e o português Pedro Gonçalves (ex-Famalicão) - aos quais se juntaram Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Ristovski, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Jovane Cabral e Tiago Tomás.

Do lado dos azuis, o técnico Petit chamou três caras novas ao "onze" inicial - os médios Afonso Taira e Bruno Ramires e o avançado Miguel Cardoso - que contou ainda com André Moreira, Tiago Esgaio, Cafú Phete, Danny, Rúben Lima, Robinho, Silvestre Varela e Edi Macedo.

Os leões entraram bem na partida e marcaram cedo, aos 14 minutos, por Pedro Gonçalves, numa recarga após primeiro remate de Tiago Tomás, que pouco mais de 10 minutos depois viria mesmo a faturar o 2-0, servido por Jovane Cabral.

Na segunda parte, os dois treinadores mexeram nas equipas, mas o conjunto de Alvalade continuou com o ascendente e aumentou a vantagem (73 minutos). Max isolou Sporar no ataque e este atirou certeiro.

O Belenenses reduziu, por Agrelos, aos 85 minutos.