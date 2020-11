Sporting vence Benfica e assume liderança da Liga

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Benfica com as leoas a ultrapassarem o rival na classificação e a assumirem o primeiro lugar da zona sul da Liga feminina, com Ana Capeta em destaque no jogo.

O dérbi de Lisboa foi equilibrado durante a primeira metade e o Benfica até andou mais perto da área adversária, mas sem criar ocasiões flagrantes de perigo, até que, aos 37 minutos, depois de uma recuperação de bola a meio-campo, Ana Capeta encontrou espaço para desferir um potente remate de fora da área que deu vantagem ao Sporting.

Depois do intervalo, o Benfica entrou à procura da igualdade, mas Ana Capeta, camisola 7 do clube de Alvalade, voltou a faturar aos 54 minutos, num remate forte, que ainda sofreu um ligeiro desvio numa defesa benfiquista, fixando o marcador nos 2-0.

Com o Benfica balanceado para o ataque, foi através de uma jogada rápida pelo flanco direito que Raquel Fernandes fechou o marcador, aos 85 minutos, com um remate rasteiro bem colocado, dando os três pontos às comandadas de Susana Cova.

Com a vitória neste encontro relativo à sétima jornada, disputado no Estádio da Tapadinha com alguma chuva durante a primeira parte, o Sporting assumiu a liderança da zona sul com 18 pontos em seis partidas (tem um jogo em atraso), enquanto o Benfica perdeu pela primeira vez esta época e tem os mesmos 18 pontos que o adversário, mas com sete jogos já realizados.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadoras:

0-1, Ana Capeta, 37 minutos; 0-2, Ana Capeta, 54 minutos; 0-3, Raquel Fernandes, 85 minutos.

Equipas:

Benfica: Dani Neuhaus, Ana Seiça, Silvia Rebelo, Andreia Faria, Ana Vitória (Kika, 58), Carole Costa, Christy Ucheibe (Joline Amani, 58), Catarina Amado, Cloé Lacasse, Pauleta e Nicole.

(Suplentes: Carolina Vilão, Matilde Mota, Joline Amani, Mariana Alberto, Kika e Beatriz Cameirão).

Treinador: Luís Andrade.

Sporting: Inês Pereira, Joana Marchão, Bruna Costa, Ana Capeta (Carolina Mendes, 84), Ana Borges, Navena Damjanovic, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Wibke Meister, Raquel Fernandes (Marta Ferreira, 90) e Andreia Jacinto.

(Suplentes: Patrícia Morais, Carolina Beckert, Joana Martins, Amanda Perez, Carolina Mendes, Marta Ferreira e Alicia Correia).

Treinadora: Susana Cova.

Árbitro: Sílvia Domingos (AF Setúbal)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fátima Pinto (60) e Andreia Faria (87).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.