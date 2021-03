Sporting vence Benfica e assume liderança da Liga

JN/Agências Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu (1-0), este sábado, na casa do Benfica, na sétima jornada da fase de apuramento de campeão da Liga de futebol feminino, resultado que permitiu às leoas assumir a liderança.

No Seixal, o golo marcado por Carolina Mendes, aos seis minutos, bastou para as sportinguistas somarem os três pontos e estarem agora no primeiro lugar, com 16, mais um que as benfiquistas.

As leoas entraram fortes e foram eficazes, conseguindo, aos seis minutos, inaugurar o marcador na primeira vez que foram à baliza adversária. Oportuna, a avançada Carolina Mendes aproveitou uma desatenção da defesa benfiquista para cabecear, após livre na esquerda de Joana Marchão.

Após o golo sofrido, as encarnadas procuraram reagir, mas nunca conseguiram criar ocasiões flagrantes de golo, perante uma defesa leonina que aguentou a pressão e rapidamente conseguiu equilibrar as operações, conseguindo em várias ocasiões acercar-se com algum perigo da área contrária.

À exceção de um lance de bola parada em que Carole Costa cabeceou de costas para a baliza sobre a trave, aos 13 minutos, e de outro remate de cabeça de Marta Cintra, aos 45, que foi facilmente travado pela guarda-redes Inês Pereira, o Benfica não conseguiu pôr a defesa leonina em sobressalto até ao intervalo.

No segundo tempo, o Sporting dispôs das melhores ocasiões para marcar, sendo que a melhor de todas foi um cabeceamento de Carolina Mendes, aos 63 minutos, após assistência de Joana Marchão, que acertou na base do poste direito da baliza defendida por Letícia Silva.

Até ao final, as águias tomaram de assalto a baliza do Sporting, na tentativa de evitar o desaire e perda da liderança. A melhor oportunidade de que dispuseram foi um livre direto apontado por Darlene, que viu a guarda-redes Inês Pereira defender para canto.

PUB

Ficha de jogo:

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal

Benfica - Sporting, 0-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadora:

0-1, Carolina Mendes, 06 minutos

Equipas:

Benfica: Letícia Silva, Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Matilde Fidalgo (Lúcia Alves,66), Beatriz Cameirão, Christy Ucheibe (Darlene, 66), Andreia Faria, Cloe Lacasse, Nycole e Marta Cintra (Kika, 50)

(Suplentes: Carolina Vilão, Ana Seiça, Darlene, Jolina, Lucia Alves, Mariana Alves e Kika)

Treinadora: Filipa Patão

Sporting: Inês Pereira, Mariana Rosa, Bruna Lourenço, Nevena Damjanovic, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Ana Borges, Carolina Mendes (Ana Capeta, 73) e Raquel Fernandes

(Suplentes: Patrícia Morais, Joana Martins, Mónica Mendes, Neuza Besugo, Ana Capeta, Marta Ferreira e Alícia Correia)

Treinadora: Susana Cova

Árbitra: Cláudia Ribeiro (AF Braga)

Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Ana Borges (39) e Christy Ucheibe (62)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19