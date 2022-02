Rugido demolidor vale Taça da Liga de futsal

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:07 Facebook

Sporting revalida conquista do troféu e ultrapassa Benfica no palmarés. Dérbi marcado por vários lances polémicos

Dizem que é o maior e melhor dérbi do mundo, mas ontem só o foi na segunda parte. No momento de todas as decisões na Taça da Liga, o Sporting voltou a rugir mais alto frente ao Benfica (5-2) e distanciou-se dos encarnados no que ao total de troféus diz respeito. Ao todo já lá vão quatro troféus para os verdes e brancos que nos últimos 12 jogos contra o eterno rival de Lisboa apenas perderam uma vez.

Quanto ao jogo, que em determinados momentos mais pareceu uma disputa descontrolada de egos e revoltas - foram exibidos 10 cartões amarelos e dois vermelhos - teve duas partes bem distintas. Na primeira, destaque para o toque de "Merlim Pim Pim". Sim, o mágico do Sporting centrou-se no que sabe fazer melhor (jogar futsal), bisou e levou os leões em vantagem para o intervalo.

A paragem serviu para clarificar ideias e a segunda metade foi um verdadeiro espetáculo à altura do momento. Cinco golos, emoção, incerteza no resultado e duelos durinhos (mas saudáveis). No final, e no terceiro embate entre águias e leões nesta temporada, o sorriso ficou (com justiça!) do lado verde e branco. v