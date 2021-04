Sporting vence Benfica e salta para a liderança do campeonato

JN/Agências Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebeu e venceu (31-29), esta quarta-feira, o Benfica no jogo em atraso da 14.ª jornada do campeonato nacional, numa partida muito disputada e que permite aos leões chegarem, à condição, à liderança da prova.

Com esta vitória, os leões passam a somar 64 pontos e sobem ao topo da classificação, com mais um jogo do que o F. C. Porto, que soma 63 pontos. Já o Benfica, com 58 pontos, é terceiro classificado.

Carlos Ruesga, com oito golos, foi o mais concretizador do lado da equipa leonina, acompanhado por Tiago Rocha e Francisco Tavares, com seis. Do lado das águias, Djordjic, com dez remates bem-sucedidos, foi o mais concretizador da equipa da Luz.

A primeira parte foi de grande equilíbrio no dérbi eterno e a prová-lo a marcha do marcador: Benfica e Sporting andaram sempre lado a lado e apenas por uma vez houve uma diferença maior do que um golo, com o Sporting perto do final do primeiro tempo a estar momentaneamente na frente com dois golos de vantagem.

Num jogo de constante parada e resposta, destacaram-se os guarda-redes de ambas as formações. Sergey Hernandez, pelo Benfica, e Skok, pelo Sporting, tiveram grandes intervenções e impediram o marcador de se avolumar.

A segunda parte do encontro foi uma cópia da primeira e nenhuma das equipas quis ficar para trás no marcador. Sem que ninguém conseguisse distanciar-se, as defesas dos dois emblemas estiveram em destaque e permitiram lances de contra-ataque de grande espetacularidade, com finalizações de Keita e Nyokas, para o Benfica, e Ruesga e Valdés, para o Sporting, entre as mais vistosas.

Nos últimos minutos uma equipa conseguiu finalmente fugir no marcador e foi o Sporting a distanciar-se, capitalizando grandes defesas de Skok na baliza leonina.

PUB

Os leões entraram nos últimos cinco minutos a vencer por 28-25, numa vantagem de três golos até então inédita no encontro.

Até ao final, a equipa de Rui Silva geriu da melhor forma essa vantagem e venceu o encontro por 31-29, o que lhe permite isolar-se na liderança do campeonato.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sporting - Benfica, 31-29

Ao intervalo: 14-13

Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (31): Matevz Skok, Pedro Valdes (4), Doroshchuk (1), Francisco Tavares (6), Salvador Salvador (1), Fred Bingo (2) e Joel Ribeiro (1). Jogaram ainda: Carlos Ruesga (8), Tiago Rocha (6) Manuel Gaspar, Dukic e Nuno Roque (2)

Treinador: Rui Silva

Benfica (29): Sergey Hernandez, Arnau Garcia, Bélone Moreira (4), Paulo Moreno (2), Ole Rahmel (3), Lazar Kukic e Djordjic (10). Jogaram ainda: Gustavo Capdeville, Matic Suholeznik (1), Nyokas (6), Keita (3), Francisco Pereira e João Pais

Treinador: Chema Rodriguez

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 4-5 (10), 7-7 (15), 10-10 (20), 12-12 (25), 14-13 (intervalo), 16-16 (35), 18-18 (40), 21-21 (45), 24-23 (50), 28-25 (55) e 31-29 (resultado final)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19