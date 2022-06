Leão entra a rugir em dérbi impróprio para cardíacos

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Pany Varela faz a diferença no prolongamento do primeiro jogo da final do play-off. Águias fraquejam no fim.

Sporting e Benfica disputaram o primeiro embate da final do play-off de campeão - jogada à melhor de cinco -, com os leões a somarem o tão desejado triunfo, num dérbi decido no prolongamento, após empate (4-4) no tempo regulamentar. O golo de Pany Varela (47 m) fez a diferença num duelo muito equilibrado e em que as águias venciam ao intervalo por 1-3.

Como manda a lei, a primeira parte teve muita festa do golo. Ainda o cronómetro marcava dois minutos e já o Benfica balançava as redes. Merlim perdeu a bola em zona proibida e Rocha inaugurou o marcador contra a ex-equipa. Mas o Sporting não tardou a responder, com Esteban Guerrero a empatar um minuto depois.

Os leões iam tendo mais posse e também criando as melhores oportunidades, só que no "bom sofrer" as águias souberam colocar-se em vantagem. E outra vez com muito demérito do adversário. Pany Varela falhou um passe com Guitta fora da baliza e Chishkala teve inteligência para antecipar a jogada e atirar a matar. Como não há duas sem três, o Sporting voltou a meter água na defesa e Jacaré, metaforicamente como peixe na água, apenas teve de escolher o lado no frente a frente com Guitta.

Era esta a tendência da primeira metade, com a eficácia a revelar-se a palavra de ordem. Só que nestes jogos nunca se pode excluir ninguém e por muito que o leão parecesse ferido, tinha muita margem para voltar a rugir. E foi isso que fez no regresso dos balneários. Sem tempo a perder, Merlim deixou a bola no pé de Erick que, de primeira, colocou os leões a um golo do empate.

Claramente por cima, o Sporting continuou a assumir as despesas e, ao contrário da primeira parte, a maior posse de bola deu frutos. Canto batido em balão e João Matos a rematar do meio da rua para a tão procurada igualdade.

Um esforço que, na verdade, soube a muito pouco. Isto porque ainda no mesmo minuto (28), Rômulo teve engenho para descobrir Tayebi, que dentro da área colocou as águias novamente em vantagem. Parecia tudo decidido, até que a 1.11 minutos do fim, Cavinato empurrou as decisões para prolongamento. Aí, foi o leão quem saiu feliz graças ao golo de Pany Varela. A perder, as águias fizeram tudo para empatar. Os dois adversários voltam a encontrar-se na quarta-feira (21 horas), na Luz.